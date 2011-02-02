Постачання хліба до військових частин на Київщині припинено

Ситуація з постачанням хліба у військові частини Київщини досі не вирішена.

Про це УНІАН повідомила начальник планово-економічного відділу державного підприємства Міністерства оборони “Білоцерківський військторг” Світлана БАБЕНКО.

Зокрема, вона підтвердила інформацію про те, що у льотній бригаді, якою командує полковник Дмитро ФІЛАТОВ (військовий гарнізон Бориспіль, що забезпечує перельоти, зокрема, керівного складу Міноборони і Генштабу ЗСУ) з 26 січня військовослужбовці не отримують хліб з хлібокомбінатів, а вимушені випікати його власними силами.

Як стало відомо, у подібній ситуації опинилася не лише ця військова частина. Зокрема, така ж проблема склалася у Васильківському гарнізоні.

За словами С.БАБЕНКО, станом на 2 лютого Міністерство оборони досі не розрахувалось з державним підприємством “Білоцерківський військторг”, яке й опікується організацією харчування у цих частинах.

За словами начальника планово-економічного відділу, на рахунках підприємства - жодної гривні, останнім часом постачальники продуктів харчування «надавали харчі, як кажуть, під чесне слово військторгівців».

«Постачальники багатьох продуктів харчування ще наприкінці року попереджали підприємство про припинення продпоставок вже з січня через зростання заборгованості за надані харчі. Досі нам вдавалось вмовляти постачальників про відстрочку плати за товари. Як бачимо, у хлібопекарів у деяких регіонах терпець таки увірвався. У свою чергу, хлібопекарі Житомирщини нас уже попередили, що з четверга і вони безоплатно більше не надаватимуть нам хліб”, - додала С.БАБЕНКО.

За її словами, підприємство не отримало коштів від Міноборони ні за останній квартал 2010 року, ні за організацію харчування у січні з нового бюджету.

На підприємстві не виключають, що слідом за хлібопекарями, й інші постачальники можуть призупинити поставки продуктів військторгівцям для солдатського столу.

Як повідомлялось, 4 січня директор підприємства “Білоцерківський військторг” Людмила РЯБИЧ заявила про загрозу припинення гарячого харчування майже 11 тисяч військовослужбовців у 70 військових частинах (у яких підприємство надає послуги з організації харчування) через заборгованість Міністерства оборони як замовника послуг за останні три місяці 2010 року. Сума заборгованості на 31 грудня сягала 30 млн. грн. За словами представників підприємства, їм довелось використовувати запаси продуктів власного виробництва (борошно, крупи, овочі, м’ясо). Проте ресурси підприємства вже дуже обмежені. Більше того, зростає заборгованість і по виплаті зарплати майже 1300 працівникам підприємства, не доотримав кошти і бюджет міста (це підприємство є одним з найбільших платників податків у Білій Церкві). Крім того, за несвоєчасні розрахунки за отримані товари та несплату податків цьому держпідприємству нарахували штрафи на загальну суму понад 6 млн. грн.

На переконання директора підприємства, ця ситуація створена штучно: “За сценарієм окремих посадовців, які є кураторами цього ринку, у такий спосіб військторгівців планують посунути з солдатської кухні.”

У свою чергу, Кабмін виділив необхідні до кінця року на продукти харчування 87 млн. грн.