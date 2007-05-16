Мороз обізвав СБУ жандармерією

Верховна Рада України звернулася до Рахункової палати щодо перевірки, як використовуються бюджетні кошти Службою безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 народних депутатів із 258, зареєстрованих у залі.

Як зазначив на засіданні голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, парламент хоче завтра обов’язково заслухати представників СБУ та Генеральної прокуратури з приводу правової оцінки заяв представників Секретаріату Президента України про існування загрози життю окремих державних діячів. О.МОРОЗ вважає, що вони сьогодні «не випадково не присутні» на сесії парламенту.

Він зазначив, що дивно, коли СБУ не хоче поінформувати про те, що є в сфері її діяльності. При цьому О.МОРОЗ нагадав, що керівник СБУ призначається в парламенті. «І це навіть не основний аргумент», - додав він.

Як вважає голова парламенту, коли йдеться про забезпечення прослуховування телефонів тут СБУ «на перших порах ідуть».

За словами О.МОРОЗА, «біля ЦВК сидять представники СБУ з комп’ютером і слідкують за кожним членом ЦВК, коли прийшов, куди пішов, з ким зустрічався, і зразу складається інформація». «То виникає питання: це жандармерія чи СБУ», - зазначив О.МОРОЗ.

Він вважає, що в зв’язку з цим необхідно з’ясувати, «куди йдуть державні гроші, які виділяються з бюджету, і з податків, які платять люди». ОМОРОЗ запропонував звернутися до Рахункової палати з цього приводу, і парламент його підтримав.