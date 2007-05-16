Уряд скасував квотування експорту зерна

Уряд скасував квотування на експортну реалізацію пшениці і суміші пшениці та жита (меслін).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

«Квотування скасували, як уряд і обіцяв», - сказав журналістам віце-прем`єр України Віктор СЛАУТА.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Міністерство економіки внесло в Кабінет міністрів проект постанови про скасування квотування і ліцензування експорту продовольчого зерна.

Коментуючи цей проект, міністр економіки Анатолій КІНАХ зазначив: “Воно (скасування рішення) не створить ризиків дефіциту зерна на внутрішньому ринку, оскільки на 1 квітня залишок продовольчого зерна становив близько 4,5 млн. тонн”.

Міністр також зазначив, що вже потрібно звільняти елеватори для зерна нового урожаю.

Довідка УНІАН. У вересні 2006 року Кабінет Міністрів України ввів ліцензування експорту зерна, а в жовтні уряд прийняв постанову про квотування експорту зерна.

8 грудня 2006 року Кабмін затвердив квоту у розмірі 1,106 млн. тонн на експорт зерна в 2006/2007 маркетинговому році (липень 2006 - червень 2007).

Уряд України постановою №185 від 13 лютого 2007 р. збільшив квоти на експорт ячменю – на 606 тис. тонн, кукурудзи – на 30 тис. тонн і пшениці – на 228 тис. тонн.

В кінці лютого Кабмін скасував квоти на експорт фуражного зерна.