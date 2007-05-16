Донецький суддя врізався в дерево по дорозі на зустріч з нардепом-регіоналом

Стан судді Кировського районного суду Донецька Івана Подолянчука, який сьогодні вранці потрапив в дорожньо-транспортну подію, задовільну. Як повідомляє прес-служба обласного ДАІ, І.Подолянчук пройшов обстеження в лікарні.

Як відзначили в обласному ДАІ, поки немає чіткої картини що трапилося, "не ясний сам характер аварії, в результаті якої суддя, що їхав на "Ниві", врізався в дерево", повідомляє РБК-Україна.

На місці працює оперативно-слідча група, справа передана до прокуратури.

В той же час нардеп від Партії регіонів Юрій Мірошніченко сьогодні мав зустрітися з суддею Подолянчуком. Сайт ПРповідомляє, що депутат сьогодні вранці прибув до Кировского районного суду м. Донецька з метою прояснити ситуацію на місці у зв`язку з тим, що співробітники Кировского райсуду вчора, 15 травня, протягом цілого дня піддавалися тиску з боку Секретаріату Президента в особі заступника розділу Секретаріату Ігоря Пукшина.

За словами Юрія Мірошніченко, 9:30 він приїхав в Кировский райсуд

Донецька і попросив зустрічі з суддею Іваном Подолянчуком. Проте зустріч не відбулася: голова суду повідомив, що його колега сьогодні вранці по дорозі на роботу потрапив в ДПТ.