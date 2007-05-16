Погода на 17-21 травня

Завтра у західній частині України буде хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні дощі, грози, подекуди град.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, у Карпатах 11-16°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 17-22 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території України мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, у Криму та Приазов’ї місцями 30-32°, на узбережжі морів 20-23°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

18-19 травня - мінлива хмарність. У західній частині 18 травня дощі, грози, в окремих районах град, на Прикарпатті вночі місцями сильні дощі; 19 травня без істотних опадів; температура вночі 7-12°, вдень 18 травня 17-22°, 19 травня 20-25°.

У північних та центральних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, у південній частині та східних областях без істотних опадів; температура вночі 11-16°; вдень 27-32°, у центральних і північних областях 21-26°, 18 травня місцями 28-30°. Вітер переважно північно-західний, на півдні та сході південний, 5-10 м/с.

20-21 травня - суха спекотна погода з температурою вночі 11-18°, 20 травня у західних та східних областях місцями 8-10°; вдень 24-30°, у південній частині та центральних областях до 33°, 20 травня у західних областях 22-27°.

У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°; по області вночі 11-16°, вдень 24-29°.

18-19 травня - мінлива хмарність. Вдень 18 травня та вночі 19 травня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, 18 травня на сході області до 29°.

20-21 травня - суха спекотна погода з температурою вночі 13-18°, вдень 25-30°.