Затулін отримав відкоша

Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність заборони СБУ на в’їзд депутата Держдуми Росії, директора Інституту країн СНД Костянтина ЗАТУЛІНА в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні винесла колегія суддів Вищого адміністративного суду, яка розглядала касаційну скаргу К.ЗАТУЛІНА та його адвоката на постанови Шевченківського районного суду Києва та Апеляційного суду Києва.

Як зазначив головуючий у судовому процесі, повний текст ухвали, враховуючи складні справи, буде підготовлено та надано сторонам-учасницям процесу через 5 днів з моменту проголошення резулятивної частини ухвали.

Як зазначається в ухвалі, вона набирає чинності з моменту проголошення, втім, може бути оскаржена у разі виявлення виняткових обставин впродовж місяця у Верховному суді України.

Коментуючи ухвалу в інтерв’ю журналістам, К.ЗАТУЛІН сказав, що «це абсолютно однотипне не тільки рішення, але й форма (його) оприлюднення з тим, яке відбулося у Шевченківському суді».

За словами К.ЗАТУЛІНА, «було б дивом, якби Вищий адміністративний суд прийняв інше рішення». Він додав: «Ми збираємося довести цю справу до логічного завершення». Тобто, як пояснив К.ЗАТУЛІН, він має намір звернутися для захисту своїх прав до Європейського суду з прав людини, оскільки Україна є членом Ради Європи і, відповідно, підписала міжнародні документи.

На питання, чи скористається він можливістю оскаржити ухвалу ВАСУ у Верховному суді України, К.ЗАТУЛІН відповів: «Для чистоти експерименту я готовий звернутися у Верховний суд, хоча великих сподівань у мене немає…»

Під час судового засідання у своїх виступах К.ЗАТУЛІН наголошував, що ніколи не робив нічого протизаконного в Україні для того, щоб Служба безпеки, враховуючи це, заборонила йому в’їзд до України.

«Я ніколи не дозволяв собі того, у чому мене запідозрили… Вважаю, це (заборона – УНІАН) абсолютно не відповідає ні внутрішньому законодавству, ні взятим міжнародним зобов’язанням… Ніяких законів я не порушував, а ті докази, які приведені, це «насмикані довільні цитати», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2006 р. СБУ заборонила в`їзд в Україну К.ЗАТУЛІНУ, який брав участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії. СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками К.ЗАТУЛІНА, спрямованими на руйнування цілісності держави Україна.