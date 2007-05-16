Уряд запроваджує державні форвардні закупівлі зерна

Уряд сьогодні на засідання схвалив постанову про запровадження державних форвардних закупівель зерна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

Документом передбачається запровадження державних форвардних закупівель зерна і визначається порядок їх проведення.

Зокрема, форвардні закупівлі передбачають придбання зерна у сільськогосподарських товаровиробників у встановлений маркетинговий період за фіксованою ціною й на умовах авансового платежу в розмірі 50% від його повної вартості на момент укладення форвардного біржового контракту.

Контракт укладається на термін, що не перевищує один маркетинговий період.

Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, у межах маркетингового періоду за мінімальними закупівельними цінами, але не пізніше ніж за місяць до завершення такого періоду, шляхом укладення на Аграрній біржі між Аграрним фондом і товаровиробником контракту, форма якого затверджується Мінагрополітики.

Форвардні закупівлі проводяться за мінімальними закупівельними цінами, встановленими на зерно на відповідний маркетинговий період.

Обсяг форвардних закупівель визначається, виходячи із загального обсягу формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву на маркетинговий період.

На думку фахівців, запровадження державних форвардних закупівель зерна дасть можливість забезпечити державну підтримку виробників цієї продукції й страхування економічних ризиків, сприятиме формуванню державного продовольчого резерву для здійснення товарних і фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку з метою регуляції оптових цін окремих видів сільськогосподарської продукції.

Аграрний фонд у 2007 році зможе вперше перейти на закупівлі зерна за форвардними контрактами.

Як повідомляв УНІАН, Урядовий комітет із питань аграрної політики на засіданні 14 травня підтримав проект постанови Кабінету міністрів України про запровадження державних форвардних закупівель зерна.