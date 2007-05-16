Гелікоптер, який контрабандою завезли до Чернівців, належав румунській армії

Гелікоптер, який працівники податкової міліції ДПА міста Чернівці кілька тижнів тому знайшли під час чергового рейду в ремонтній майстерні одного з підприємців обласного центру, виявився військовою технікою. Про це журналістам повідомив начальник управління податкової міліції ДПА у Чернівецькій області Ігор КЕРМАЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, гелікоптер вилучено та взято на зберігання до завершення перевірки. За попередньою оцінкою, його вартість становить понад 100 тисяч гривень.

На сьогодні податківці разом із митниками намагаються встановити, яким чином він перетнув український кордон і опинився в одній з ремонтних майстерень Чернівців. Поки що, за даними Вадул-Сіретської митниці, через її митні пости такий вантаж не проходив.

Як повідомляють чернівецькі електронні ЗМІ, власник гелікоптеру повідомив податківцям, що придбав його законним чином. За його словами, гелікоптер спочатку перебував на озброєнні румунської армії, а потім був знятий з військового обліку та проданий.