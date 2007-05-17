Голову Рівненської облради побили в нічному клубі

Голову Рівненської обласнох ради Олександра ДАНИЛЬЧУКА під час інциденту в нічному клубі «Лагуна» побили четверо невідомих. О.ДАНИЛЬЧУКУ було надано медичну допомогу, а наступного дня він написав заяву у міліцію з проханням знайти і покарати нападників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі УМВС України в області, за фактом побиття порушено кримінальну справу за статтею 296 ч.2 Кримінального кодексу України (хуліганство та грубе порушення громадського порядку).

Однак, як повідомили у прес-центрі УМВС України в області, підозрюваних у скоєнні цього злочину ще не знайшли, хоча їх особи встановлено. Зокрема, виявлено, що один з молодиків уже відбував покарання у виправно-трудовій колонії на території області.

З неофіційних джерел стало відомо про те, що у той вечір, 9 травня (після відвідання Рівного головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ та головою сенату Чеської Республіки Пршемислом СОБОТКОЮ) О.ДАНИЛЬЧУК був у «Лагуні» разом з виконувачем обов’язки міського голови Рівного Юрієм ТОРГУНОМ. Конфлікт з групою молодиків виник через те, що голова облради заступився за хлопця, якого образили.