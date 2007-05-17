У центрі Сімферополя запалили сотні свічок у пам`ять про депортацію кримських татар

Активісти Кримськотатарського молодіжного центру організували сьогодні ввечері на головній площі Сімферополя траурну акцію "Запали вогник у своєму серці" у пам’ять про масову депортацію кримських татар з Криму в травні 1944 року.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Леніна зібралося близько 500 осіб (безпосередньо учасники акції і глядачі) - переважно молодь. Акція "Запали вогник в своєму серці" почалася близько 20.00. З настанням сутінків учасники акції запалили на площі сотні маленьких свічок.

Вогниками свічок вони виклали карту Кримського півострова, в центрі якої була складена цифра "63" - 18 травня 2007 року виповнюється 63-я річниця депортації. Крім того, зі свічок був викладений напис "No discrimination" ("Ні дискримінації"), а також символіка прапора кримськотатарського народу.

В акції взяли участь не тільки молоді кримські татари, а й жителі автономії інших національностей.

Як повідомлялося, в травні 1944 року Сталін підписав підготовлене НКВС рішення "Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР".

18 травня 1944 року почалася депортація кримських татар з Криму, за різними даними, депортації зазнали від 180 тис. до 191 тис. осіб.

Процес повернення до Криму почався наприкінці 80-х - початку 90-х років. Нині населення Криму перевищує 1,9 млн. осіб, з них більше 260 тисяч - кримські татари.