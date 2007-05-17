Уряд підвищив зарплати держслужбовцям

Уряд затвердив постанову, відповідно до якої з 1 травня 2007 року буде підвищено посадові оклади працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури, судів та інших органів влади на 7-16.5%.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, передбачається, що посадові оклади керівних працівників та спеціалістів центральних органів виконавчої влади та керівних працівників місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування зростуть на 7, а керівників структурних підрозділів місцевих органів – на 10%.

Посадові оклади спеціалістів всіх категорій місцевих органів виконавчої влади (обласних державних адміністрацій, районних державних адміністрацій та їх управлінь, обласних, міських та районних рад, їх виконавчих органів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади) буде збільшено на 16,7%.

Такий підхід запропоновано з метою часткового вирівнювання міжпосадових співвідношень в оплаті праці керівних працівників та спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, судів та інших органів.