Ющенко проведе засідання РНБО
09:49, 18 травня 2007Суспільство
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У Президента сьогодні напружений графік
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у ряді заходів.
Як повідомили УНИАН у прес-службі глави держави, о 10.00 В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті Інвестиційного форуму Київської області.
Об 11.00 запланована участь глави держави у розширеному засіданні правління Національного банку України.
Крім того, о 14.30 під головуванням Президента розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
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