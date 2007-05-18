Ющенко проведе засідання РНБО

09:49, 18 травня 2007
Суспільство
1139

У Президента сьогодні напружений графік

Віктор ЮщенкоСьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у ряді заходів.

Як повідомили УНИАН у прес-службі глави держави, о 10.00 В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті Інвестиційного форуму Київської області.

Об 11.00 запланована участь глави держави у розширеному засіданні правління Національного банку України.

Крім того, о 14.30 під головуванням Президента розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter