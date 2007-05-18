Ющенко проведе засідання РНБО

У Президента сьогодні напружений графік

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у ряді заходів. Як повідомили УНИАН у прес-службі глави держави, о 10.00 В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті Інвестиційного форуму Київської області. Об 11.00 запланована участь глави держави у розширеному засіданні правління Національного банку України. Крім того, о 14.30 під головуванням Президента розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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