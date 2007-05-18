Маршрутка врізалася в стовп: 11 постраждалих

У Євпаторії (Крим) водій маршрутного таксі не впорався з управлінням автомобіля ГАЗ-2705, внаслідок чого маршрутка, в якій перебували 11 людей, врізалась у стовп вуличного освітлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, у результаті дорожньо-транспортної пригоди двох людей – чоловіка, 1985 року народження, і жінку, 1955 року народження, - в стані середнього ступеня тяжкості було доставлено до травматології центральної районної лікарні Євпаторії. Ще дев’ять пасажирів маршрутного таксі одержали незначні травми. Їх стан задовільний, вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

На місце події виїжджали оперативна група Євпаторійського міськуправління МНС, оперативно-слідча група співробітників МВС, ДАІ і медики.