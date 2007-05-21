Депутат-нашоукраїнець просить СБУ розібратися зі Станік і К°

Народний депутат п’ятого скликання, заступник голови партії “Народний Союз Наша Україна” Ігор просить СБУ дати оцінку діям звільненим та поновленим на посаді суддів Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА.

Про це повідомляє прес-служба НСНУ.

“У п’ятницю я направив депутатське звернення до Служби безпеки України з приводу вчинення злочинів колишніми суддями КС Сюзанною СТАНІК, Володимиром ІВАЩЕНКОМ та Валерієм ПШЕНИЧНИМ”, - сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, троє суддів КС звільнені зі своїх посад указом Президента. “Якщо вони не згодні з рішенням глави держави, а таке право від них ніхто забрати на може, то повинні звернутися до суду, який винесе вердикт з цього питання. При цьому інша сторона має право на оскарження. Після завершення розгляду цього питання у найвищій інстанції, Президент буде зобов’язаний відмінити своє рішення”, - підкреслив І.КРІЛЬ.

“А що відбулось насправді. Ніхто з трьох суддів особисто не звертався до суду. Зверталися якісь “треті” особи, - підкреслив заступник голови НСНУ. – У результаті є якісь рішення судів, на засідання яких не запрошували сторону Президента України”.

І.КРІЛЬ переконаний, що так само “швиденько та кулуарно, довівши голову Конституційного суду Івана ДОМБРОВСЬКОГО до написання заяви про відставку, вони захоплюють владу в Конституційному суді”.

“Це звичайне самоуправство. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність”, - додав він.

І.КРІЛЬ також наголосив, що якщо такі дії вчиняють судді Конституційного Суду, то тут вже існує небезпека для конституційного ладу в державі. “Тому я і звернувся до Служби безпеки України, щоб вона дала оцінку діям СТАНІК, ПШЕНИЧНОГО та ІВАЩЕНКА”, - зауважив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

Водночас Кіровський райсуд Донецька припинив дії указів Президента про звільнення С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

У свою чергу, 16 травня Донецький апеляційний адміністративний суд припинив виконання судової постанови Кіровського райсуду щодо указів Президента про звільнення суддів КС С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО.

Разом з тим Кам’янобрідський суд Луганської області ухвалив рішення поновити С.СТАНІК, В.ПШЕНИЧНОГО і В.ІВАЩЕНКА на посадах суддів КС.

17 травня відбулося засідання Конституційного Суду України, на якому було прийнято рішення звільнити Івана ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови КС за власним бажанням. Обов’язки голови КС покладено на заступника голови КС В.ПШЕНИЧНОГО.