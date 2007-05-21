Татари монополізували управління ”Укртатнафтою”

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” заявляє про монополізацію татарстанськими акціонерами ЗАТ “Укртатнафта” права на управління Кременчуцьким НПЗ та вимагає відновлення паритету акціонерів в управлінні підприємством.

Про це йдеться у заяві прес-центру НАК “Нафтогаз України”, переданій УНІАН.

Відновлення балансу в управлінні ЗАТ “Укртатнафта” сприятиме підвищенню ефективності роботи Кременчуцького НПЗ, залученню інвестицій на модернізацію виробничих потужностей та підвищенню впливу держави на ринок нафтопродуктів України, переконані автори заяви.

Зокрема, у заяві наголошується, що на сьогоднішній день ЗАТ “Укртатнафта” контролюється представниками виключно татарстанських акціонерів - Фонду державного майна Республіки Татарстан та ВАТ “Татнефть”, які не зацікавлені у розвитку Кременчуцького НПЗ та сприянні реалізації національних інтересів України. Протягом останнього часу вітчизняні підприємства не мають можливості переробляти власну сировину на потужностях Кременчуцького НПЗ. Компанія “Укргазенерго” із 50% часткою держави була змушена припинити на заводі переробку нафти. Керівництво ЗАТ “Укртатнафта” фактично зірвало національну програму зі створення в Україні стратегічного резерву нафтопродуктів, відмовивши у співробітництві державній компанії “Укртранснафта”.

Як підкреслюють в “Нафтобазі”, монопольне керівництво татарстанськими акціонерами Кременчуцьким НПЗ також призвело до технологічної стагнації та погіршення конкурентоспроможності ЗАТ “Укртатнафта” на українському ринку нафтопродуктів. Завод знаходиться у небезпечному технічному стані. Посилена експлуатація виробничих потужностей без забезпечення належних інвестицій у ремонти та модернізацію обладнання призводить до зниження рентабельності та погіршення фінансового стану ЗАТ “Укртатнафта”. Продукція Кременчуцького НПЗ обмежена виключно внутрішнім ринком, підприємство не витримує конкуренцію з паливом виробництва російських, білоруських та європейських НПЗ. В результаті за підсумками 2006 року прибуток ЗАТ “Укртатнафта” був найнижчим за останні 5 років.

Єдиною передбаченою законодавством України формою реалізації НАК “Нафтогаз України” свого права на управління підприємством є участь у зборах акціонерів. Саме тому компанія ініціювала проведення 23 травня чергових зборів акціонерів, на яких має намір разом із татарстанськими власниками ЗАТ “Укртатнафта” прийняти рішення про відновлення паритету акціонерів в керівних органах Кременчуцького НПЗ. У випадку, якщо одна із сторін не встигне підготуватися до проведення зборів, НАК “Нафтогаз України”, згідно із законодавством України як власник понад 10% акцій підприємства, ініціювала додаткові збори акціонерів ЗАТ “Укртатнафта”.

НАК “Нафтогаз України” наголошує на законності своїх дій та засуджує поширені у ЗМІ заяви Фонду державного майна Республіки Татарстан та ВАТ “Татнефть” про тиск на ЗАТ “Укртатнафта” з боку керівництва Компанії. Особливу занепокоєність викликає той факт, що платні публікації у ЗМІ розміщують та оплачують окремі керівники ЗАТ “Укртатнафта”, тим самим засвідчуючи свою належність та беззаперечну підтримку виключно татарстанських акціонерів.

НАК “Нафтогаз України” висловлює здивування та розчарування неконструктивною позицією татарстанських акціонерів та закликає їх до продуктивного діалогу за встановленою законодавством України юридичною процедурою. Відновлення паритету акціонерів у керівництві ЗАТ “Укртатнафта” дозволить підвищити завантаження Кременчуцького НПЗ сировиною щорічно на 4 млн. тон, збільшити виробництво бензинів та масел, ліквідувати дефіцит нафтопродуктів вітчизняного виробництва, що призведе до зниження цін на бензини та стабільного забезпечення паливом українського ринку.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, за окремим дорученням першого віце-прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА (№21142/0/1-07 від 10 травня 2007 року) НАК "Нафтогаз України" зобов`язана утриматися від участі в загальних зборах акціонерів ЗАТ “Укртатнафта”, які призначені на 23 травня 2007 року. Крім того, цим же документом М.АЗАРОВ доручив керівникам Мінекономіки, Фонду державного майна, Мінпаливенерго, Мінфіну, Мінюсту і НАК «Нафтогаз України» у двотижневий термін підготувати проект рішення уряду про передачу в безпосереднє управління Кабінету міністрів пакет акцій ЗАТ “Укртатнафта” у розмірі 43,054% статутного фонду.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ЗАТ «Укртатнафта» планують 23 травня на загальних зборах розглянути питання про розподіл прибутку за 2006 рік. Крім того, акціонери заслухають звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності компанії в 2006 році, звіт ревізійної комісії, звіт наглядової ради, затвердять баланс, звіт про фінрезультати з урахуванням висновків ревізійної комісії та аудиторської перевірки, а також розглянуть питання про внесення змін до складу органів управління і контролю.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

У 2006 році «Укртатнафта» скоротила чистий прибуток на 82,57%, або на 96,788 млн. грн., порівняно з 2005 роком, до 20,432 млн. грн.

У 2006 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафти на 5,3%, порівняно з 2005 роком, до 6,311 млн. тонн.

43,054% акцій «Укртатнафти» належать державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 8,336% - компанії AmRuz Traiding AG (Швейцарія), яка, в свою чергу, контролюється «Татнефтью». SeaGroup International plc. володіє 9,96% акцій «Укртатнафти». 1,2% володіє ТОВ «Корсан», аффільоване з групою «Приват».