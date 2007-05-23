28 травня буде вихідним

Українці у зв’язку з відзначенням свята Трійці відпочиватимуть 28 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, статтею 73 Кодексу законів про працю (КЗпП) передбачено, що в Україні встановлено такі святкові дні: 1 січня - Новий рік; 7 січня - Різдво Христове; 8 березня - Міжнародний жіночий день; 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня - День Перемоги; 28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України; один день (неділя) - Пасха (Великдень); один день (неділя) - Трійця.

Частиною третьою статті 67 КЗпП України передбачено, що у випадку, коли святковий або неробочий день (у зазначеному випадку Трійця) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. У 2007 році неробочий день Трійця припадає на 27 травня. Відповідно до цього, вихідний день у неділю 27 травня, який співпав з Трійцею, переноситься на понеділок 28 травня.

За таких умов, при п’ятиденному робочому тижні з вихідними днями у суботу та неділю робота не провадитиметься з суботи 26 по 28 травня включно, а при шестиденному робочому тижні з вихідним днем у неділю – 27 та 28 травня.