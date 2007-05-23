Звернення Президента Ющенка до українського народу (повний текст)

Шановні співвітчизники.

Мою стурбованість викликала ситуація, що склалась у Конституційному суді України, який паралізовано і деморалізовано.

Як гарант Конституції я категорично не приймаю такого стану справ. Я був, є і завжди буду на стороні чесного відповідального Конституційного суду як верховного конституційного арбітра країни.

Неодноразово я наголошував на трьох непорушних принципах його роботи.

Перше. Суд зобов`язаний діяти виключно в рамках Конституції України.

Друге. Він має бути поза політикою.

Третє. Він повинен приймати компетентні рішення, що гарантують верховенство Основного закону.

Вам добре відомо: впродовж двох років я домагався і досяг відновлення роботи Конституційного суду, заблокованого Верховною Радою України. Але політичні ігри зробили свою справу: відновлений суд виявив цілковиту бездіяльність. Майже рік він не схвалював жодного – підкреслюю, жодного – рішення. Безпрецедента невизначеність суду підірвала його авторитет і поставила під сумнів компетентність деяких його членів. Більше того, окремі судді були запідозрені у масштабній корупції.

З жовтня 2006 року на розгляді Конституційного суду знаходиться подання щодо імперативного мандату народних депутатів, неможливості одноосібного переходу із фракції в фракцію. Закон визначає три місяці для розгляду даного подання. За вісім місяців суд рішення не прийняв, а отже, порушив законодавство, яке має захищати.

Відсутність рішень, бездіяльність суду стала однією з причин нинішньої політичної кризи в державі.

Кажу гранично чітко: таке становище ставить під загрозу ваші, шановні співвітчизники, права і свободи, діяльність влади і стабільність політичної системи в цілому. Таку політику і таку роботу я відхиляю.

У відповідь на порушення присяги я прийняв рішення звільнити трьох суддів і призначити відповідну заміну. Я діяв швидко і відкрито, щоб вберегти суд від краху: його статусу і його рішень.

Брудні, принизливі для конституційної демократії технології втягнули суд у політичний конфлікт. Всупереч закону, в кількох місцевих, далеких від Києва містах, було вчинено протиправну спробу призупинити рішення Президента. Завдяки такій ревізії звільнені судді самочинно відновили себе на посаді. З`явився нелегітимний керівник Конституційного суду. В результаті єдиний орган конституційної юрисдикції прийняв антиконституційне рішення щодо призначення суддів на адміністративні посади. Цей крок поставив крапку в будь-яких надіях на незаангажованість тих, хто має бути бездоганним арбітром.

Настав час припинити цей безлад, і я змушений визнати, що Конституційний суд втрачає свою конституційну легітимність і не може в умовах, що склалися, виконувати свою функцію із збереження Основного закону держави.

Тому я доручаю Генеральній прокуратурі дати негайну правову оцінку ситуації, що склалася в Конституційному суді, порушенням Конституції і національного законодавства.

Прошу Верховний суд вжити невідкладних заходів, щоб припинити практику використання судових рішень у політичних цілях.

Я звертаюся до всіх політичних сил з категоричною вимогою припинити тиск на Конституційний суд.

Вірю, що український народ підтримає мій заклик і мою позицію.

Шановні співвітчизники, я твердо покладаюся на ваше розуміння і вашу підтримку. Я бачу перспективу роботи, що ведеться для підготовки дострокових парламентських виборів. Вони будуть вже найближчим часом. Головним переможцем у розв`язанні політичної кризи станете ви: кожен український виборець. Спільно ми досягнемо всіх поставлених цілей. Ваша надія творить мою рішучість. Дякую за увагу.