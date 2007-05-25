Четвертий раунд переговорів Україна-ЄС відбудеться у Києві

Четвертий раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом про нову базову угоду відбудеться 2-4 липня у Києві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам у Брюсселі заступник міністра закордонних справ Україні Андрій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ після завершення третього раунду переговорів.

“Наступний раунд буде в Києві 2-4 липня. Сьогодні ми бачимо, що є про що розмовляти конкретно, і цього конкретного дуже багато. На мою думку, це дуже позитивне явище”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23-24 травня у Брюсселі проходив третій раунд переговорів щодо нової базової угоди між Україною та ЄС, яка має замінити чинну нині угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року. Переговори щодо нової угоди розпочалися 5 березня. Планується, що головною складовою нової угоди має стати зона вільної торгівлі, однак переговори про її створення розпочнуться лише після вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).