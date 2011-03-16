Чорнобильська АЕС хронічно недофінансована

На сьогоднішній день з 22 завдань плану заходів щодо перетворення об’єкту «Укриття» на ЧАЕС в екологічно безпечну систему виконано лише 16.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи» заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Володимир ХОЛОША.

За його словами, причиною цього є недофінансування бюджетних програм Чорнобильської АЕС, яке за останні роки носить хронічний стан. В.ХОЛОША наголосив, що загальна потреба на 2011 рік на виконання заходів загальнодержавної програми становить близько 1 млрд. грн.

Разом з тим, додав він, бюджетом цього року передбачаються вдвічі менші видатки. «Хронічне недофінансування не дозволяє виконати роботи зі зняття з експлуатації, ускладнює виконання міжнародних проектів», - сказав В.ХОЛОША.

Він також наголосив, що на теперішній час вивантажено та відпрацьовано ядерне паливо всіх трьох реакторів Чорнобильської АЕС, що значно підвищує рівень безпеки.

За словами В.ХОЛОШИ, нині є суттєвий прогрес у реалізації проекту будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС.

Що стосується будівництва заводу з переробки рідких радіоактивних відходів, то, наголосив В.ХОЛОША, в березні планується завершення тендерних процедур щодо реалізації цього проекту.