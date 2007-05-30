В УНІАН відбудеться презентація Першого Національного диску хору «Щедрик»

1 червня 2007 року о 12:30 на прес-конференції в УНІАН за підтримки першої Національної мережі супермаркетів металу УГМК буде презентовано Перший Національний диск всесвітньо відомого Київського дитячого хору «Щедрик».

Диск складається з 12 пісень, записаних на основі творів вітчизняних авторів М. Леонтовича, М. Лисенка, П. Козицького, О. Кошиця, а також сучасних авторів В. Зубицького й Р. Суржі. Саме тому альбом назвали національним.

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