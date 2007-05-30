Книга рекордів України зафіксує нові досягнення

1 червня 2007 року о 12 год. в м. Житомирі розпочнеться свято, присвячене Дню захисту дітей. Приватний підприємець Кварацхеліа Г.І. та його команда хочуть пригостити дітей та дорослих учасників свята шашликом довжиною 120 метрів.

Для його приготування буде використано 250 кг м`яса. Готуватимуть страву 30 осіб.

Виїзд м. Житомир по вулиці Щорса до бази на території колгоспу Калініна, орієнтир АЗС "WOG" .

Додаткова інформація: 8 067 5764548 Василь

2червня 2007 року вперше на Київському міжнародному фестивалі пісочних скульптур "Long Art" буде створена найвища і найдовша в Україні пісочна композиція заввишки 5 метрів і завдовжки не менше 50 метрів.

V Київський міжнародний фестиваль пісочної скульптури "Long Art" урочисто відкриється 2 червня 2007 р. в 13:00, м. Київ, Центральний Пляж Труханового Острова (праворуч від пішохідного моста).

Додаткова інформація: 8 067 4939053 Сергій Пархоменко.