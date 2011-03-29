Замість бензину А-95 на заправках України продають «бодягу» з вугілля

На автозаправках України все частіше продають не якісне пальне, а фальсифікат, який не відповідає ніяким стандартам. Про це повідомили у Комітеті захисту споживачів нафтопродуктів після перевірок якості палива на автозаправних станціях.

За словами керівника організації Андрія Пасішника, на декількох АЗС комітет виявив, що під назвою "бензин А-95" продавався побічний продукт коксохімічного виробництва, фактично переробки вугілля. Звичайно, його можна розбавити газовим конденсатом або стабільним бензином, і по октановому числу отримати А-92 або А-95. Але ні фракційний склад, ні хімічні і фізичні показники не відповідатимуть ніяким стандартам", - відмітив експерт.

Пасішник відмітив, що неякісне паливо реалізується, в першу чергу, на поодиноких заправках під маловідомими брендами. Але також "бодягою" нерідко грішать і великі автозаправні мережі, причому навіть ті, назви яких на слуху.

"Така ситуація склалася через відсутність державного контролю якості - на ці цілі впродовж декількох років просто не виділялися кошти. Тому нині існує загроза того, що, заправившись на якійсь АЗС, автолюбитель може зіпсувати собі двигун. Причому довести, що винна саме заправка, в суді буде практично нереально", - сказав глава комітету.

Пасішник також порекомендував, щоб уникнути подібних інцидентів, заправлятися у брендових мережах АЗС, які мають власну налагоджену систему контролю якості нафтопродуктів. Там шанс "отруїти" автомобіль також є, але значно нижчий ніж на поодиноких невідомих заправках.

У той же час Пасішник підкреслив, що реалізації неякісних нафтопродуктів на АЗС сприяє ініційоване урядом перенесення термінів введення стандартів якості Євро-4 і Євро-5.

Нагадаємо, за оцінками учасників ринку і експертів, від 20% до 40% усіх нафтопродуктів, що реалізовуються на вітчизняних АЗС, - фальсифікат. Особливо часто неякісне паливо зустрічається на небрендованих станціях.

Раніше Антимонопольний комітет повідомив про намір штрафувати нафтотрейдерів за реалізацію неякісного палива.

ТСН