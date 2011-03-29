Замість бензину А-95 на заправках України продають «бодягу» з вугілля

14:07, 29 березня 2011
Суспільство
8110 0

Результати перевірки

На автозаправках України все частіше продають не якісне пальне, а фальсифікат, який не відповідає ніяким стандартам. Про це повідомили у Комітеті захисту споживачів нафтопродуктів після перевірок якості палива на автозаправних станціях.

За словами керівника організації Андрія Пасішника, на декількох АЗС комітет виявив, що під назвою "бензин А-95" продавався побічний продукт коксохімічного виробництва, фактично переробки вугілля. Звичайно, його можна розбавити газовим конденсатом або стабільним бензином, і по октановому числу отримати А-92 або А-95. Але ні фракційний склад, ні хімічні і фізичні показники не відповідатимуть ніяким стандартам", - відмітив експерт.

Пасішник відмітив, що неякісне паливо реалізується, в першу чергу, на поодиноких заправках під маловідомими брендами. Але також "бодягою" нерідко грішать і великі автозаправні мережі, причому навіть ті, назви яких на слуху.

"Така ситуація склалася через відсутність державного контролю якості - на ці цілі впродовж декількох років просто не виділялися кошти. Тому нині існує загроза того, що, заправившись на якійсь АЗС, автолюбитель може зіпсувати собі двигун. Причому довести, що винна саме заправка, в суді буде практично нереально", - сказав глава комітету.

Пасішник також порекомендував, щоб уникнути подібних інцидентів, заправлятися у брендових мережах АЗС, які мають власну налагоджену систему контролю якості нафтопродуктів. Там шанс "отруїти" автомобіль також є, але значно нижчий ніж на поодиноких невідомих заправках.

У той же час Пасішник підкреслив, що реалізації неякісних нафтопродуктів на АЗС сприяє ініційоване урядом перенесення термінів введення стандартів якості Євро-4 і Євро-5.

Нагадаємо, за оцінками учасників ринку і експертів, від 20% до 40% усіх нафтопродуктів, що реалізовуються на вітчизняних АЗС, - фальсифікат. Особливо часто неякісне паливо зустрічається на небрендованих станціях.

Раніше Антимонопольний комітет повідомив про намір штрафувати нафтотрейдерів за реалізацію неякісного палива.

ТСН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter