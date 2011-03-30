У «Борисполі» за невдалий жарт затримали п'яного пасажира

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримано громадянина України, який під час реєстрації на рейс сполученням «Київ – Тбілісі» заявив, що у його речах знаходиться вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, чоловіка вивели за межі аеровокзалу. Ним виявився громадянин України із грузинським прізвищем. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вибухівку його в речах працівники міліції не знайшли.

Проти затриманого склали адміністративний протокол за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток) Адміністративного кодексу України.