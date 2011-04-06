Працівники Кремнійполімеру провели мітинг біля Запорізької ОДА

Сьогодні співробітники державного підприємства «Кремнійполімер» провели мітинг перед будівлею Запорізької обласної державної адміністрації, вимагаючи вирішити питання із заборгованістю із зарплати, розмір якої досяг 8,9 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасників мітингу, борги із заробітної плати на підприємстві виплачуються дуже повільними темпами – приблизно 200 тис. грн. на місяць.

При цьому «одержують гроші далеко не всі, кому належить».

З учасниками акції протесту зустрівся начальник Головного управління промисловості і розвитку інфраструктури ЗОДА Євген СЕМИЧАЄВСЬКИЙ, який вимушений констатувати, що реальних важелів впливу на ситуацію на підприємстві обласна влада не має.

«Реально впливати на ситуацію може тільки власник - Фонд держмайна України», - сказав Є.СЕМИЧАЄВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ДП «Кремнійполімер» (м. Запоріжжя) є монополістом з виробництва силіконів в Україні, виробляє також етилсилікати, хлорвмісні продукти і кремнійорганічні полімери і мономери, які використовуються у будівництві, фармацевтиці, текстильній і легкій промисловості.

Упродовж останніх п`яти років на різних рівнях активно ведуться розмови про можливу приватизацію підприємства, а також про те, що ряду ФПГ вигідно напередодні даного процесу знизити вартість активів заводу.