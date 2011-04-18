УБОЗ затримав шахраїв, які отримали паролі до банківських розрахунків

У Черкасах працівники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС в області викрили злочинну групу, учасники якої шахрайським шляхом привласнили понад 7 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС, встановлено, що в жовтні 2010 року одне з ТОВ уклало договір з комерційним банком про надання розрахункових послуг у системі «кліент-банк». Згідно з умовами угоди, банк відкрив поточний рахунок підприємству та прийняв на себе зобов’язання щодо виконання його обслуговування.

Між тим 30 березня цього року зловмисники незаконно дізнались про паролі доступу до системи «кліент-банк» і за допомогою комп’ютерної техніки перевели на свою фірму 7 млн. 600 тис. грн., які належали вказаному ТОВ.

У момент затримання вони вже встигли перевести 3 млн. 30 тис. у готівку та привласнити. На даний час накладено арешт на рахунки, де знаходиться решта викрадених коштів.

Відносно фігурантів прокуратура Черкас порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Слідство триває.