Янукович привітав журналістів: ”хтось говорить, а хтось має працювати”

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав журналістів з професійним святом.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник уряду привітав журналістів сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Я хотів би побажати, аби засоби масової інформації завжди справедливо нас критикували, побажати, аби преса справедливо говорила, а ми добре працювали – бо хтось говорить, а хтось має працювати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.