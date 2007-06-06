Відомий французький актор розбився на мотоциклі (фото)

Знаменитий актор Жан-Луї Трентіньян (Jean-Louis Trintignant) потрапив до лікарні після аварії на мотоциклі на півдні Франції, повідомляє радіостанція "Франс-Інфо" з посиланням на місцеву жандармерію.

76-річний актор відомий за фільмом "Чоловік і жінка" (1966), де він зіграв роль професійного автогонщика, і за справою у вбивстві його дочки - Марі Трентіньян, яку побив до смерті її друг в готелі Вільнюса.

Жан-Луї не впорався з керуванням мотоциклом і отримав перелом ноги і безліч пошкоджень.

Один з автомобілістів, які проїздили повз привіз актора до центру швидкої допомоги Пон-Сент-Еспрі (рідного міста Трентіньяна), звідки постраждалого перевезли в іншу лікарню.

Жан-Луї Трентіньян народився 11 грудня 1930 в Пон-Сент-Еспрі (Прованс) в сім`ї власника кондитерської фабрики. З дитинства захоплювався поезією і театром, але за наполяганням батьків почав вивчати юриспруденцію. У 19 років Трентіньян вступив у Парижі на акторські курси режисера і педагога Шарля Дюллена, і з 1951 року працював в різних театрах.

У 1955 році актор дебютував у кіно, зігравши в одному з епізодів фільму "Якщо хлопці всього світу".

Роль у фільмі Клода Лелуша "Чоловік і жінка" принесла Трентіньяну міжнародну популярність і статус зірки. Фільм здобув головний приз, "Золоту пальмову гілку" на Міжнародному кінофестивалі в Каннах і премію "Оскар".

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