Наскільки подорожчає метро в Києві, навіть його начальник не знає

Начальник КП «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ не назвав журналістам можливий новий тариф на проїзд у підземці.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, який же все ж тариф пропонує метрополітен, П.МІРОШНИКОВ сказав, що проведені фахівцями підприємства розрахунки зараз проходять незалежний аудит. Він також зазначив, що ці розрахунки були зроблені ще до того, як він був призначений на посаду керівника метрополітену. Посилаючись на ці обставини, П.МІРОШНИКОВ відмовився назвати навіть можливі розміри тарифу.

«Я його сьогодні не озвучуватиму тільки тому, що не впевнений, що цей тариф розрахований вірно», - сказав він. На думку П.МІРОШНИКОВА, назвати сьогодні точну цифру з його боку буде, «щонайменше, безвідповідально, і це буде навіть неправда». «Називати вам сьогодні якісь дані я сьогодні не буду тільки тому, що я за них поки не можу відповідати», - додав він.

При цьому П.МІРОШНИКОВ зазначив, що якщо тариф цього року не буде змінено, то керівництво метрополітену вийде з пропозицією до міських властей «про дофінансування Київського метрополітену в розмірі приблизно 240-250 млн. грн.» додатково до тих приблизно 140 млн., які підприємство одержує в плановому порядку.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня газета «Киевские Ведомости» написала з посиланням на начальника Головного управління цінової політики КМДА Василя ЯСТРУБІНСЬКОГО, що керівництво столичного метрополітену звернулося в Київську міську державну адміністрацію з пропозицією підвищити тарифи на проїзд. Він не уточнив, яке саме підвищення тарифу пропонується, але зазначив, що собівартість однієї поїздки, за розрахунками метрополітену, становить 1,01 грн. Зараз держадміністрація вивчає ці розрахунки, їх достовірність, а також має намір вивчити фінансово-економічний стан підприємства, додав В.ЯСТРУБІНСЬКИЙ.