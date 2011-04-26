Засуджений вдарив ножем жінку, яка прийшла на побачення

У Житомирі в одній з установ з виконання покарань, у кімнаті для довгострокових побачень, засуджений 31-річний громадянин Туреччини наніс ножові поранення своїй 21-річній співмешканці, жительці Донецької області.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України у Житомирській області, після цього чоловік намагався покінчити життя самогубством.

Звідки у засудженого взявся ніж, з’ясовують правоохоронці. Вони не виключають, що ніж могла принести разом із продуктами постраждала.

Дівчина перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Засуджений також госпіталізований, він перебуває у спецпалаті під вартою.

Працівники міліції проводять перевірку, за результатами якої буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства.