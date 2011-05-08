У Дніпропетровську для ветеранів завтра будуть безплатні телефони

18:33, 08 травня 2011
Суспільство
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Подзвонити по Україні та СНД

Дніпропетровська міська рада з нагоди Дня Перемоги ухвалила рішення організувати безкоштовний телефонний зв`язок для ветеранів Великої Вітчизняної війни 9 травня .

Як передає кореспондент УНІАН, в прес-службі міськради повідомили, що пункти безкоштовного телефонного зв`язку працюватимуть в центрі міста.

Таким чином, ветерани зможуть безкоштовно подзвонити однополчанам, друзям, знайомим і родичам в Україні і країнах СНД.

 

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