У Дніпропетровську для ветеранів завтра будуть безплатні телефони

Подзвонити по Україні та СНД

Дніпропетровська міська рада з нагоди Дня Перемоги ухвалила рішення організувати безкоштовний телефонний зв`язок для ветеранів Великої Вітчизняної війни 9 травня . Як передає кореспондент УНІАН, в прес-службі міськради повідомили, що пункти безкоштовного телефонного зв`язку працюватимуть в центрі міста. Таким чином, ветерани зможуть безкоштовно подзвонити однополчанам, друзям, знайомим і родичам в Україні і країнах СНД.

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