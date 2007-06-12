Одесу хотіли лишити без курортників?

Повітря в курортно-рекреаційній зоні, на одеських пляжах і в санаторіях чистіше, ніж в Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Донецьку, Кривому Розі або Харкові. Таку заяву обнародував на прес-конференції керівник Управління екологічної безпеки Одеської міської ради Ігор ДЕРБОГЛАВ, відзначивши, що «приморська курортна зона Одеси представляє майже суцільну смугу пляжів і санаторіїв, протяжність яких становить більш як 20 кілометрів».

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чим тоді пояснити раніше поширені відомості про високий рівень забрудненості повітря в Одесі (ЗМІ посилалися на Центральну геодезичну обсерваторію), І.ДЕРБОГЛАВ відзначив, що «дані про рівень забрудненості повітря в Одесі спотворюються унаслідок того, що тільки один з восьми стаціонарних постів спостереження знаходиться в курортній зоні (Французький бульвар), а решта приладів визначає якість повітря в найбільш забруднених місцях - промислових зонах і автотранспортних розв`язках, наприклад, біля Пересипського моста, Ярмаркової площі, вулиці Фрунзе, де найвищий рівень автомобільних викидів».

У результаті, «середній показник», на думку керівника управління екологічної безпеки, безумовно, не відображає реальної ситуації по рівню забрудненості повітря в місті, оскільки «співвідношення між рекреаційною і промисловою зонами Одеси складає, відповідно, 75 до 25 відсотків міської території. І єдиний стаціонарний пост в курортній зоні показує індекс забрудненості не вище 4-4,5 одиниць, що в 2 рази нижче середнього рівня забрудненості повітря по Україні».

"Через відсутність у міськуправління екологічної безпеки власної лабораторії, - додав І.ДЕРБОГЛАВ, - нам поки доводиться звертатися по допомогу для визначення якості повітря і води до Державної екологічної інспекції в Одеській області. Але з міського бюджету вже виділено 2,5 млн. грн. на придбання пересувної муніципальної лабораторії, щоб наші фахівці могли одержувати об`єктивну інформацію для обгрунтування фактичного індексу забруднення повітряного басейну». Восени управління почне комплексний моніторинг екологічної обстановки в місті, зокрема здійснюватимуться виміри чистоти повітря безпосередньо на морських пляжах, де відпочивають сотні тисяч городян і гостей міста, сказав І.ДЕРБОГЛАВ.

Крім того, додав І.ДЕРБОГЛАВ, за «Програмою соціально-економічного розвитку Одеси на 2007 рік», виділені кошти для устаткування двох нових екологічних постів по спостереженню за якістю повітря. 9-й і 10-й стаціонарні пункти будуть встановлені восени на житлових масивах Котовського і Таїрова, що дозволить одержувати збалансовані і об`єктивні дані про рівень забрудненості атмосферного басейну в Одесі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 червня Гідрометеоцентр Чорного і Азовського морів спростував повідомлення, що найбільш забруднене повітря в Одесі. За інформацією ЗМІ, Далі йдуть Дніпродзержинськ (17,2 у. о), і Горлівка (14,5 у. о.), Маріуполь, Макіївка, Єнакієве, Слов`янськ і Дзержинськ. У Києві середній показник забруднення повітря дорівнює 6,9 у. о. А в цілому по Україні значення цього індексу становить 8,1 у. о.

Гідрометеоцентр Чорного і Азовського морів відзначає, що єдиний в Одесі стаціонарний пост по вимірах атмосферного повітря, що розташований в рекреаційній зоні (район Французького бульвару), впродовж багатьох років стійко фіксує абсолютно інші показники, а саме – 4,5 од., що майже в 2 рази менше середньо українського індексу». На думку начальника Гідрометеоцентра Віктора СИТОВА, «реальну і розгорнуту оцінку якості повітря в Одесі можна буде одержати тільки у разі розширення мережі його моніторингу».