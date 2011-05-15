Переможець Євробачення-2011 - Азербайджан

У фіналі Євробачення-2011, що завершився в Дюсельдорфі (Німеччина), брали участь 25 представників країн-учасниць конкурсу, з яких кращі обрані в результаті глядацького голосування і вердикту членів професійного жюрі в кожній з 42 європейських країн.

На першому місці - дует Ell & Nikki (Ельдар Касимов і Нігяр Джамал) з Азербайджану з піснею Running Scared, набравши 221 бал.

Міка Ньютон, яка представляла Україну, посіла четверте місце - 159.

Українській виконавиці поставили вищий бал (12) глядачі з Вірменії, Словаччини й Азербайджану; у "десятку" її оцінили Росія, Грузія, Білорусь; по 8 балів прийшли від Болгарії та Молдови; є 6 сімок (Італія, Македонія, Туреччина, Греція, Португалія, Ізраїль), дві шістки (Словенія, Сербія), дві п`ятірки (Кіпр, Хорватія), чотири очки від Мальти, три - від Албанії, двійки - від Польщі, Швеції і Румунії. 19 країн не включили Міку Ньютон до списку десяти вподобаних.

Зі свого боку українські глядачі віддали 12 балів грузинському рок-гуртові, 10 - переможцям-азербайджанцям і 8 - Олексію Воробйову з Росії. Бали від 7 до 1 отримали з України, відповідно, Молдова, Греція, Франція, Угорщина, Велика Британія, Естонія, Швеція.

На другому і третьому Рафаель Гуалацці (Італія, 189) і Ерік Сааде (Швеція, 185), за яких відчайдушно боролися прихильники до останньої секунди.

Далі бали розподілилися так:

5. Данія 134

6. Боснія і Герцеговина 125

7. Греція 120

8. Ірландія 119

9. Грузія 110

10. Німеччина 107

11. Великобританія 100

12. Молдова 97

13. Словенія 96

14. Сербія 85

15. Франція 82

16. Росія 77

17. Румунія 77

18. Австрія 64

19. Литва 63

20. Ісландія 61

21. Фінляндія 57

22. Угорщина 53

23. Іспанія 50

24. Естонія 44

25. Швейцарія 19