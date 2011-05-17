Податківці виявили, що зернотрейдер - ніякий не зернотрейдер

Спіробітники податкової служби Кіровоградської області оштрафували місцевого зернотрейдера на 9,9 млн. грн. за незаконне заволодіння державним майном у вигляді несплати податку на додану вартість та податку на прибуток.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Кіровоградській області.

У ході перевірки встановлено, що суб’єкт господарювання не мав реальних взаємовідносин з постачальниками, незважаючи на їхнє відображення у реєстраційних документах. Керівники постачальних фірм підтвердили, що жодних документів, у тому числі фінансових, вони не підписували, звітність до контролюючих органів не подавали. Самі підприємства реєстрували за винагороду, без мети здійснення будь-якої господарської діяльності.

Встановлено, що зернотрейдер спрямовував свою діяльність виключно на отримання податкової вигоди – формування податкового кредиту та валових витрат. Відносно його керівника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами).