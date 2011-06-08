Експерт: Виробники феросплавів потребують спецтарифу на електроенергію

З точки зору інтересів економіки України необхідно запровадити практику надання диференційованого тарифу для промислових споживачів електроенергії, особливо звернувши увагу на ті підприємства, які споживають велику кількість електроенергії через технологічну необхідність.

Так прокоментував УНІАН доручення прем`єр-міністра України про вирішення проблемних питань із формування тарифів на електроенергію для промвиробників віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав БУТКО.

За його словами, диференційований тариф варто поширити на підприємства, які мають такі схожі ознаки: робота в безперервному циклі, певний обсяг споживання електроенергії, обмежений жорсткими ринковими умовами рівень рентабельності виробництва. До таких, на думку В.БУТКА, належать виробники феросплавів і алюмінію.

За словами експерта, рентабельна робота підприємств української алюмінієвої та феросплавної промисловості можлива при використанні спеціального диференційованого (зниженого) тарифу на електроенергію. «У випадку з українськими виробниками алюмінію й феросплавів логічно, щоб диференційований тариф був як мінімум не вищий тарифу, за яким отримують електроенергію підприємства, віднесені до «першого класу» споживання. А з урахуванням високої питомої ваги витрат на електроенергію в собівартості виробництва алюмінію та феросплавів, тариф для цих підприємств доцільно встановити на рівні, який був би нижчий, ніж для підприємств, що купують електроенергію за «першим класом» споживання», - зазначив він.

За словами В.БУТКА, в світі середній тариф для виробництва алюмінію на 38% менший, ніж для інших промислових споживачів. «Знижувати тарифи для підприємств вітчизняної алюмінієвої та феросплавної галузей має сенс також внаслідок того, що при нинішньому рівні тарифів українські підприємства не мають можливості для цінової конкуренції із зарубіжними виробниками цієї продукції на зовнішніх ринках», - зазначив він. Як порівняльну базу В.БУТКО навів такі дані: Запорізький завод феросплавів зараз платить 0,102 дол. за 1 КВт. Водночас компанія BHPB Meyerton (ПАР) – 0,058 дол. за 1 КВт, компанія Eramet Marietta (США) – 0,0424 за 1 КВт, компанія Ferroatlantica (Іспанія) – 0,0631 дол. за 1 КВт, компанія Sabayek (Саудівська Аравія) – 0,032 дол. за 1 КВт.

Більш того, за словами експерта, ситуація, що склалася з тарифами на електроенергію, призвела до того, що українські металургійні підприємства змушені імпортувати феросплави (через вимушену зупинку їх виробництва на тому ж ЗЗФ, приміром). «У країні з`являється дефіцит феросплавів. Українських виробників із вітчизняного ринку витісняють зарубіжні конкуренти. Якщо уряд України має намір реально підтримувати національного товаровиробника, то ситуація, що склалася, - імпорт феросплавів через вимушену зупинку вітчизняних феросплавних підприємств - не може його влаштовувати», - сказав В.БУТКО.

Крім того, за словами експерта, зниження тарифів на електроенергію для підприємств феросплавної та алюмінієвої промисловості приведе до збільшення обсягу споживання електричного струму вказаними підприємствами. «Отже, зросте обсяг платежів за електроенергію через збільшення обсягів закупівлі», - зазначив він. Це, на його думку, принесе безперечну вигоду державі, оскільки в капіталі українських енергогенеруючих компаній істотна частка належить саме державі.

«Не підлягає сумніву той факт, що відновлення планового завантаження підприємств феросплавної та алюмінієвої галузей приведе до додаткових відрахувань до державного й місцевого бюджетів, до Пенсійного фонду. В свою чергу відновлення обсягів виробництва у вказаних галузях перебуває в прямій функціональній залежності від зниження тарифів на електроенергію для виробників феросплавів і алюмінію», - сказав В.БУТКО.

За його словами, державна підтримка енергоємних виробництв успішно застосовується в цивілізованих країнах. «Це повністю логічно, оскільки спеціальні тарифи не є субсидуванням окремих неефективних товаровиробників. Навпаки, йдеться про підтримку ключових підприємств. А спеціальні тарифи на електроенергію для них стимулюють загальне економічне зростання», - відзначив В.БУТКО.