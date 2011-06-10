Поставки нафти на українські НПЗ скоротилися більш, ніж на 20%

Поставки нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, у січні-травні п.р. скоротилися на 20,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 3 млн. 646,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомив джерело в уряді.

За даними джерела, у січні-травні п.р. українські НПЗ переробили 3 млн. 762,3 тис. тонн нафтової сировини, що на 16,5% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 3,3%, порівняно з 2009 роком, - до 11 млн. 56,8 тис. тонн. У 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.