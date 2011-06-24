Фестиваль «Купальський вінок» пройде в районі язичницьких капищ

На Тернопільщині розпочався 4-й міжнародний сімейний фестиваль «Купальський вінок».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори фестивалю, триватиме він до 26 червня біля заповідника Медобори поруч зі священними для ранніх слов’ян горами Богит, Дзевинигора та Горда, де були розташовані язичницькі капища.

Під час фестивалю його учасники зможуть ознайомитися із тонкощам давньослов’янських ремесел: вишивки, писанкарства, гончарства, ковальства, лозоплетіння, створення традиційних оберегів. Також на заході пройде майстер-клас із енергетичного зцілення власними руками, українських народних танців. Навчатимуть на фесті і слов’янським пісням та хороводам, іграм.

Фестиваль приурочений слов’янському святу Купала, яке припадає на день літнього сонцестояння й символізує народження літнього сонця-Купала та завершує панування весіннього сонця-Ярила.

Також в рамках заходу відбудуться виступи фольклорних колективів, козацькі змагання, ярмарок товарів народного мистецтва.

Кульмінацією свята стане святкування Купала 25 червня. У цей час буде встановлено символи чоловічого й жіночого начал – Купали та Марени, буде прикрашено дерево Життя – Купалицю, учасники фестивалю плестимуть вінки та пускатимуть їх водою, стрибатимуть через Купальське вогнище, танцюватимуть, співатимуть та спілкуватимуться до самого ранку. А на світанку усі зустрінуть сонце-Купайло.

Власне кожен день фестивалю починатиметься із зустрічі сонця, медитації та ранкової енергетичної гімнастики.