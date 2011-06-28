Порушено кримінальну справу проти посадовців дитячого санаторію

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу проти посадових осіб санаторію «Дніпровський» (Дніпродзержинськ), які не забезпечили належних санітарних умов для оздоровлення дітей-чорнобильців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, не маючи погодженого акту з санітарно-епідеміологічною службою через численні порушення посадові особи вищеназваного санаторію протягом травня-червня 2011 року прийняли на оздоровлення 919 дітей з усієї України віком від 10 до 18 років.

«Недбале ставлення посадових осіб санаторію «Дніпровський» дочірнього підприємства ЗАТ «Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до виконання своїх службових обов’язків заподіяли істотну шкоду законом правам та інтересам дітей-чорнобильців», - наголошується у повідомленні.

Кримінальну справу порушено ч 1 ст. 367 КК України (службова недбалість). Проведення досудового слідства у кримінальній справі доручено слідчому відділу обласної прокуратури.