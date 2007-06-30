Ігор Пукшин про дві палати, відбиток суспільства і Черчілля

Важливим напрямом розвитку парламентаризму може стати формування в Україні двопалатного парламенту.

Про це сказав у своїй статті в тижневику “Дзеркало тижня”заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

Він підкреслив, що двопалатність парламенту сама по собі не є ознакою федерального устрою держави. Про це свідчить хоча б досвід Польщі чи Франції - двох, можливо, найбільш унітарних європейських країн.

“Дві палати - це вищий рівень професійності в роботі парламенту завдяки двоступеневій системі ухвалення законів, це представлення партійних уподобань виборців у нижній палаті поруч із належним представництвом регіонів у верхній”, - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.

Він пояснив: “До нижньої палати депутати обираються на коротший термін, порівняно з верхньою палатою. Це дає змогу посилити відповідальність партій перед виборцями. З іншого боку триваліший термін роботи депутатів верхньої палати дозволяє їм накопичити достатній досвід для посилення ролі парламенту в зовнішній політиці та політиці у сфері національної безпеки, а також у вирішенні кадрових питань”.

Як зазначив І.ПУКШИН, “важливо пам’ятати, що парламент, так само, як і влада в цілому, - це відбиток суспільства”. “Цілеспрямованість та ефективність роботи всіх її органів і гілок великою мірою залежить від єдності української громади, від успіху формування сучасної української нації. Конституція має визначити роль і завдання дер­жави у формуванні і зміцненні української ідентичності, її культурного та політичного складників, у збереженні історичної пам’яті та реалізації в житті держави фундаментальних українських і водночас європейських цінностей, серед яких - повага до людської гідності, свобода, рівність, справедливість і солідарність”, - додав заступник глави Секретаріату Президента.

Він також наголосив, що одним із найважливіших завдань Верховної Ради стане розвиток конституційної реформи шляхом ухвалення «конституційних» законів, серед яких першими мають бути «Про Регламент Верховної Ради», «Про Кабінет міністрів», «Про вибори до Верховної Ради», «Про Конституційний суд», «Про прокуратуру», «Про судоустрій», «Про статус суддів» та багато інших. Успіх конституційної реформи в цілому, ефективність влади і поступ країни великою мірою залежать від якості і швидкості ухвалення цих законодавчих актів.

Нагадавши слова Уїнстона Черчілля, який так визначив формулу людського благополуччя: «Запорука успіху — можливість жити не питаючи ні в кого дозволу під захистом справедливого закону», І.ПУКШИН висловив переконання, що “Україні цілком під силу створити такий Основний Закон для своїх громадян”.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про необхідність створення в Україні двопалатного парламенту. «Це дасть змогу укріпити представництво регіонів у законодавчому органі і підвищити відповідальність і якість законотворчості», - вважає В.ЮЩЕНКО.