Звернення Ющенка до військових моряків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Севастополі привітав військових моряків, ветеранів та мешканців Севастополя з 15-ю річницею Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму вітальному слові глава держави зазначив, що він радий перебувати сьогодні в Севастополі – головному форпості українських ВМС.

Він підкреслив, що радий вітати синів і доньок України, які з честю і гідністю служать своїй Батьківщині. «Від імені великого українського народу та його держави я висловлюю вам вдячність за патріотизм, сумлінну службу і високу готовність захищати мир і безпеку нашої землі. Слава вам, дорогі українські військові моряки!», - наголосив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, український народ пишається своїми захисниками. Президент наголосив, що справа підтримки флоту є загальнонаціональною і закликав все українське суспільство, кожне місто і кожен регіон продовжувати надавати важливу допомогу у розбудові нашого війська. Президент запевнив, що Україна, як морська держава, хоче бачити свої ВМС ефективними, сучасними і, безумовно, належно оснащеними.

«Ми повинні бути готовими швидко реагувати на всі зовнішні загрози. Це ключове завдання, яке я ставлю перед керівництвом Збройних сил», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він зазначив, що під наглядом військових моряків постійно перебуває безпека нашої держави, і закликав їх відповідально виконувати цей високий обов’язок.

Президент зазначив, що український флот знають і шанують у всьому світі, зокрема Україна досягла високих результатів під час участі в антитерористичній операції у Середземному морі «Активні зусилля” та в навчаннях у складі з’єднання Чорноморських сил «Блексіфор» та інших військових міжнародних навчаннях і далеких походах. Глава держави закликав продовжувати підтримувати зв’язки з усіма зовнішніми партнерами України.

«Наша мета - сильна держава, сильне військо, сильний флот», - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент запевнив, що завдання і проблеми військових моряків ніколи не будуть поза увагою керівництва держави.

«Як глава держави, як Верховний головнокомандувач, я завжди дбатиму про належні умови для вашої служби і про ваш добробут», - пообіцяв В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив слова вдячності ветеранам. «Честь і слава ВМС, чистих вам фарватерів та сім футів під кілем», - сказав В.ЮЩЕНКО.