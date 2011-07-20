Троє людей потрапили до реанімації після зміїних укусів

На Прикарпатті 79-літній житель Косова внаслідок укусу змії потрапив у реанімацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Івано-Франківській області, плазун вкусив чоловіка у праву ступню, коли той порався на присадибній ділянці біля власного будинку. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Косівської районної лікарні. Медики оцінюють стан здоров’я як середньої важкості.

Цього року вже четверо жителів Прикарпаття постраждали від укусів змій.

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У Хмельницькій області жителька села Новоселиця Полонського району, 1970 року народження, внаслідок укусу гадюки потрапила до реанімації.

Як повідомив УНІАН старший інспектор Центру пропаганди Управління МНС у Хмельницькій області Олексій ЧЕРКАСОВ, постраждала перебуває у Полонській центральній районній лікарні у стані середньої важкості.

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У Путильському районі Чернівецької області 75-річний чоловік потрапив до реанімації внаслідок укусу змії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Управління МНС у Чернівецькій області, жителя села Гробище змія вкусила за палець лівої руки під час покосу трави. Стан чоловіка задовільний.