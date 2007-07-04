Колишній міліціонер, грабуючи квартиру, поранив господарів

Чернігівські правоохоронці затримали злочинця, який намагався пограбувати квартиру директора історичного музею і завдав тілесних ушкоджень Сергію ЛАЄВСЬКОМУ та його дружині.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міського відділу міліції.

Як уточнили в прес-службі, зловмисника затримали впродовж доби. Ним виявився колишній співробітник міліції, звільнений навесні цього року за порушення дисципліни.

Учора, 3 липня, близько 5-ї ранку молодий чоловік проник до квартири директора музею з метою заволодіти чужим майном (там він знайшов ноутбук). Господарі залишили на ніч відчиненим вікно на третьому поверсі поблизу пожежної драбини, цим і скористався злочинець.

Першою прокинулася дружина, на неї злодій кинувся з ножем, потім поранив директора музею. Зловмисник виламав вхідні двері й втік.

С.ЛАЄВСЬКИЙ з дружиною перебувають у лікарні. Обом зроблено операції.

Кримінальна справа порушена за фактом грабежу. Зараз триває слідство.