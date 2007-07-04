Київська влада запланувала зібрати з ринкових торгівців ще 60 млн. грн.

До бюджету столиці щорічно надходитиме на 60 млн. грн. більше завдяки підвищенню ринкового збору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА, депутата Київради та члена Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Сергія ЗІМІНА.

«Ринковий збір не переглядався ще з 1999 року. Він становив 1 грн. 80 коп. При цій ставці ми щорічно отримували до бюджету 36 млн. грн. Перед містом стоять дуже серйозні соціально-економічні проблеми, і бюджетний комітет Київради шукає можливості для наповнення доходної частини бюджету столиці. Ми прорахували, що підвищення збору до 5 грн. для фізичних осіб і до 15 грн. – для юридичних не буде обтяжливим для торговців. А до бюджету це підвищення принесе, за нашими підрахунками, 95 млн. грн. на рік. Тобто, ми отримаємо на 60 млн. грн. більше», - заявив С.ЗІМІН.

За його словами, завдяки цим коштам столична влада зможе вирішити дуже серйозні питання з будівництвом шкіл та доріг, поліпшенням виконання програми «Твій дім, твоє подвір’я» та багато іншого.

«Я думаю що у торгівців таке підвищення особливих проблем не викличе, а для Києва це дуже важливо», - додав С.ЗІМІН.

Як повідомляв УНІАН, рішення про підвищення ринкового збору у столиці було прийнято 26 червня на сесії Київської міської ради.