UMC планує влітку здійснити в Києві комерційний запуск мережі CDMA

Компанія UMC комерційний запуск мережі CDMA-450 в Києві планує здійснити влітку цього року, а до середини 2008 року послуги високошвидкісного бездротового Інтернету з використанням CDMA-мережі будуть доступні в сімох найбільших містах України. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в компанії.

Станом на сьогоднішній день, компанія UMC вже встановила сім базових станцій стандарту СDMA-450 в Києві і почала технічне тестування устаткування.

Нова мережа, що функціонує в діапазоні 450-МГц, дасть змогу UMC надавати своїм клієнтам в найбільших містах України такі додаткові послуги, як високошвидкісна передача даних, мобільний доступ в Інтернет, відеозв`язок і електронна пошта. На першому етапі послуги з високошвидкісної передачі даних будуть доступні корпоративним клієнтам UMC (за даними компанії, частка компанії UMC в корпоративному сегменті становить близько 70%).

«Вже нині багато наші клієнтів, особливо найбільші українські корпорації, хочуть одержати більше, ніж просто голосові послуги. UMC, перший серед операторів мобільного зв`язку, дасть нашим клієнтам високошвидкісний мобільний Інтернет і послуги з передачі даних на швидкості до 3.1 Мбіт/с. По суті, це швидкість зв`язку третього покоління», - зазначив генеральний директор компанії UMC Павло ПАВЛОВСЬКИЙ.