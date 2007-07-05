Кульова блискавка пошкодила 4-поверховий житловий будинок у Києві

У Дніпровському районі Києва вчора ввечері через попадання кульової блискавки загорівся дах чотирьохповерхового житлового будинку на вул. Дудича, 2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління МНС України в місті Києві, рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що на технічному поверсі загорівся утеплювач даху, і за лічені хвилини загасили вогонь.

Як повідомила рятувальникам одна з мешканок будинку, спостерігаючи з вікна під час дощу, вона побачила “якусь дивну вогняну кулю, що піднялась вгору”. В той же час, за її словами, десь вгорі пролунав потужний вибух, і вона побачила дим, який йшов начебто з даху будинку.

За попередніми висновками фахівців, найімовірнішою причиною надзвичайної події могло стати влучення блискавки у будинок.

Внаслідок вибуху у будинку пошкоджено трубопроводи, і у мешканців виникли значні проблеми з водопостачанням. Крім цього, внаслідок потужного електромагнітного розряду в деяких квартирах вийшла з ладу електротехніка.

Завдяки оперативному реагуванню рятувальників, вогонь не поширився на весь будинок, і вдалося врятувати майна на суму понад 7 тисяч гривень.