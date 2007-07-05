”Главред-медіа” купляє журнал ”Профіль-Україна”. Прес-конференція в УНІАН

15.30 - В УНІАН з трансляцією на 5 каналі відбудеться спільна прес-конференція президента холдингу «Главред-медіа» Віктора Шлінчака, співзасновника видавничого дому «Профіт Прес» Олександра Морєва та керівника проекту «Профіль-Україна» Максима Павленка щодо підписання договору про придбання холдингом «Главред-медіа» майнових та інтелектуальних прав на журнал «Профіль-Україна». Під час прес-конференції буде оголошено ім’я нового керівника проекту (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Увага! Прес-конференція перенесена з 13.30.