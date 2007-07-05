Ющенко готовий прив`язати ціну на газ до вартості транзиту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на підписання в серпні з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ домовленостей, які відмінять посередництво компанії RosUkrEnergo при постачаннях російського газу в Україну, а також «прив`яжуть» вартість газу для України до вартості його транзиту по її території.

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Ведомости», опублікованому сьогодні.

Він згоден, що ціна на газ в 2008 році може збільшитися, і вважає, що українській промисловості з точки зору підвищення конкурентоспроможності “корисно і вигідно” купувати газ за ринковими цінами.

За даними міністра палива і енергетики України Юрія БОЙКО, сьогодні Україна стягує за транзит газу 1,6 дол. з 1000 куб. м - близько 2,1 млрд. дол. на рік.