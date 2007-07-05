Олег Скрипка відкриє IV Міжнародний фестиваль “Країна мрій”

6-8 липня у Києві на Співочому полі відбудеться IV Міжнародний фестиваль “Країна мрій”, організований Олегом Скрипкою. Потрібна акредитація. Телефони: 254-23-02, 254-23-28, 8 (097) 531-11-61.

Фестиваль розпочнеться о 15.00 купальською ходою від площі біля Андріївської церкви.

Орієнтовна програма на 6 липня:

15.00 – площа біля біля Андріївської церкви: збір, два вози, віха, стоїть Марена. Гурти „Серпанок”, „Божичі”, „Лукині роси”, „Гуртоправці”, „Дике Поле”, колектив «Бескид» с. Либохора, „Древо”, 25 барабанщиць, 4 вершника, гості, Олег Скрипка на мотику.

15.30 – прикрашання Марени стрічками , хороводи „Коло Мариноньки ходили дівоньки”

16.00 – звук трембіт – початок добування живого вогню під барабани (Костя Бушинський - 5 чол.)

16.20 – добутий вогонь передається Олегові, Олег передає вершникам, котрі нестимуть до Співочого поля

16.25 – режисерська група формує колону: 4 вершника, дівчата-барабанщиці, фігура Марени (4 волонтера хлопці), фольклорні гурти (дистанція 5-6 м.)

16.30 – початок руху колони

16.40 – колона на Михайлівській площі, приєднується у хвіст колони гурт Буття (з 16.00 гурт «Буття» починає грати на Михайлівській площі)

16.50 – колона на Європейській площі – Український дім, перед сходами, приєднується гурт «Консонанс ретро» с. Кодима, віз з Купалом, поливалки, байкери. (з 16.10 гурт «Консонанс ретро» починає грати перед українським домом) - перше включення УТ1

17.30 – колона на Арсенальній площі, приєднується колектив „Надобридень” (з 16.50 гурт «Надобридень» починає грати на Арсенальній) - друге включення УТ1, о 17.20 інтерв’ю Олега Скрипки

17.40 – колона на площі Слави, приєднується автентичний гурт „Родина Тафійчуків”, віз з Іванами, Ніна Матвієнко (з 17.15 вони повинні вже там бути і колону чекати) - третє включення УТ1, інтерв’ю Петра Івановича Гончара чи Ніни Матвієнко

17.55 – колона біля музею Гончара

18.10 – колона на Співочому полі, з’являється хода, грає гурт Бурдон, співочі фольклорні гурти виходять на сцену „Серпанок”, „Лукині роси”, „Гуртоправці”, „Дике поле”, „Божичі” – приблизно 40 чол. , інструментальні - стають під сцену. Встановлення волонтерами Марени та Купала на відповідні підготовлені для них місця.

18.20 – зупиняється музика, ведучий Сергій Харинович вітається і оголошує доставлення живого купальського вогню на Співоче поле, запрошує для промови голову Наглядової Ради Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000" п. Катерину Ющенко

18.25 – слово Катерини Ющенко на 2-3 хв.

18.28 – ведучий Сергій Харинович оголошує Олега Скрипку

18.30 - купальська пісня Олега Скрипки з Бурдоном та усіма співочими фольклорними гуртами (можливо з Ніною Матвієнко)

18.40 – Олег вітає усіх і оголошує вечірню програму.

Саундчек: Вечірня сцена

12.00 – 13.00 Карпатіана (Велика Британія)

13.00 – 16.00 Халєд (Франція)

16.00 – 17.00 Бурдон (Львів)

Вечірня сцена

18.00 – відкритття фестивалю

18.45 – Бурдон (Львів)

20.00 – 21.00 – Карпатіана (Велика Британія)

21.00 – 22.00 – Халєд (Франція)

22.00 – купальські ігрища