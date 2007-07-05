У позаштатній ситуації з літаком Яценюка винна стружка

Авіакомпанія Um-Air (Українсько-Середземноморські авіалінії) підтверджує, що причиною відключення двигуна літака, який 3 липня повертався з Автономного краю Косово (Сербія) до Києва, стала інформація приладу панелі управління про потрапляння стружки в мастило.

Про це УНІАН повідомили прес-службі авіакомпанії.

Нагадаємо, 4 липня керівник МНС Нестор ШУФРИЧ повідомив, що на літаку, який здійснював рейс з Пріштіни (аеропорт в Косово) до «Борисполя» і на якому летів міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК, виникла позаштатна ситуація - відмова двигуна, за попередньою версією, через потрапляння стружки.

Як відзначають в Um-Air, під час виконання рейсу UKM 4216 за маршрутом Пріштіна-Бориспіль 3 липня на літаку ТУ-134 А 65076 командир цього судна Анатолій ГАРБУЗ, пілот першого класу, через 40 хвилин після зльоту з аеропорту Пріштіна (Сербія) на висоті 9 тис. метрів помітив, що загорілося табло «Перевір двигун» і «Стружка в мастилі» лівого двигуна.

Як відзначають у компанії, екіпаж чітко виконав всі рекомендації керівництва з льотної експлуатації Ту-134 А і вимкнув лівий двигун. При цьому командир повітряного судна прийняв рішення здійснити посадку в аеропорту «Бориспіль», доповівши органам управління повітряним рухом.

За даними Um-Air, в аеропорту і за маршрутом польоту було підготовлено всі служби з надання практичної допомоги пасажирам і екіпажу. Водночас заходження на посадку і посадка були виконані без відхилення від стандартів безпеки польотів, наголошується в повідомленні.

У компанії також наголосили, що це був «чартерний рейс на замовлення».

Розслідуватиме ситуацію комісія Державіаадміністрації України і авіакомпанії UM Air.