Гурвіц: це не пам`ятник Катерині II, це пам`ятник засновникам Одеси

Міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ не згоден, що встановлення в місті монумента Катерині II «є викликом українській громаді Одеси».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи відповідні заяви представників різних політичних партій і рухів.

На думку мера, «йдеться виключно про наше прагнення відтворити історичне обличчя міста”.

Як сказав Е.ГУРВІЦ, “пам`ятник був встановлений саме на честь засновників Одеси. Ці люди зробили для міста надзвичайно багато. Там справді є і Катерина II. Але є і граф Потьомкін, і Йосиф Дерібас, і Франц Деволан”.

“Пам’ятник засновникам Одеси становить велику художню цінність. Він буде відновлений таким, яким стояв на площі до варварського знесення багато років тому. Я переконаний, що виступати проти відтворення історичного обличчя Одеси є величезною помилкою», - наголосив Е.ГУРВІЦ.

Як повідомляв УНІАН, міськрада Одеси 4 липня прийняла рішення «Про порядок реконструкції Катерининської площі», яким передбачене встановлення тут монумента Катерині II і здійснення поточного ремонту навколишніх будинків та бруківки.

Того ж дня активісти партії «Реформи і порядок», Української народної партії, НРУ, «Свободи», представники Українського козацтва пікетували будинок Одеської міськради, протестуючи проти встановлення в центрі міста пам`ятника російській імператриці Катерині II (одеські депутати ще називають його пам`ятником засновникам Одеси).

Учасники пікету тримали у руках прапори своїх політичних сил і плакати «Встановлення пам’ятника Катерині II – державний злочин!”, „Коронована повія – не ідеал для молоді України”, «Гурвиц – провокатор!», «Екатерині II в Одессе не буде – Гурвица тоже!».