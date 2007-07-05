Гурвіц: це не пам`ятник Катерині II, це пам`ятник засновникам Одеси
І жодних "викликів" українській громаді
|Едуард ГУРВІЦ
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи відповідні заяви представників різних політичних партій і рухів.
На думку мера, «йдеться виключно про наше прагнення відтворити історичне обличчя міста”.
Як сказав Е.ГУРВІЦ, “пам`ятник був встановлений саме на честь засновників Одеси. Ці люди зробили для міста надзвичайно багато. Там справді є і Катерина II. Але є і граф Потьомкін, і Йосиф Дерібас, і Франц Деволан”.
“Пам’ятник засновникам Одеси становить велику художню цінність. Він буде відновлений таким, яким стояв на площі до варварського знесення багато років тому. Я переконаний, що виступати проти відтворення історичного обличчя Одеси є величезною помилкою», - наголосив Е.ГУРВІЦ.
Як повідомляв УНІАН, міськрада Одеси 4 липня прийняла рішення «Про порядок реконструкції Катерининської площі», яким передбачене встановлення тут монумента Катерині II і здійснення поточного ремонту навколишніх будинків та бруківки.
Того ж дня активісти партії «Реформи і порядок», Української народної партії, НРУ, «Свободи», представники Українського козацтва пікетували будинок Одеської міськради, протестуючи проти встановлення в центрі міста пам`ятника російській імператриці Катерині II (одеські депутати ще називають його пам`ятником засновникам Одеси).
Учасники пікету тримали у руках прапори своїх політичних сил і плакати «Встановлення пам’ятника Катерині II – державний злочин!”, „Коронована повія – не ідеал для молоді України”, «Гурвиц – провокатор!», «Екатерині II в Одессе не буде – Гурвица тоже!».