Школярі Севастополя знають українську краще, ніж в Івано-Франківську

Школярі Севастополя показали якість знань української мови вищу або на рівні Івано-Франківська, заявив міністр освіти України Станіслав НІКОЛАЄНКО сьогодні в Сімферополі на зустрічі з педагогами.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: "Ми подивилися, вони (школярі Севастополя - УНІАН) показали якість знань з української мови вищу, ніж в Івано-Франківську або на рівні".

За словами міністра, це пов`язано з ситуацією в регіоні. "Бо білінгвістична підготовка – коли одна мова разом з іншою перемежовується і правила написання взаємопов`язані - дає кращі якості (освіти - УНІАН)", - заявив С.НІКОЛАЄНКО.

На його переконання, потрібно знати і українську, і російську мови, тоді не буде і дискусій на мовні теми. "Коли кажуть: російська, українська мова, дискусія. Я кажу: ви обидві мови знайте – і дискусія закінчиться", - наголосив міністр освіти України.